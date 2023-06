Quattro pagine in più: passiamo oggi a 16 pagine, dalle 12 iniziali, in questa nostra nuova avventura, con la guida di Matteo Renzi ed Andrea Ruggieri. Più notizie, più approfondimenti, più spazio a voi, che siete l’anima del nostro progetto.

Nel numero 110 de il Riformista, oggi in edicola, troverete – oltre agli argomenti che sono già consueti per il nostro quotidiano, dalla politica, all’economia, agli affari esteri, passando per l’ormai tradizionale appuntamento con il Sì/No – più spazio proprio per voi.

Troverete, infatti, un’intera pagina dedicata alle lettere che ci avete inviato, sul tema della scuola; più spazio per il Terzo Settore, che per noi diventa un impegno quotidiano, maggiore attenzione per sport e cultura, con i nostri approfodimenti dedicati.

Vi aspettiamo in edicola, insomma, e naturalmente, qui sul nostro sito per tutti gli aggiornamenti quotidiani.

