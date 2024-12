Ucciso da cinque coltellate dopo una probabile lite in strada, scoppiata fuori da un locale. I soccorsi del 118 e i carabinieri di Campi Bisenzio (Firenze) hanno trovato questa mattina alle 5:30 in via dei Tintori il corpo esanime di un 17enne del luogo. Il cadavere era a poca distanza dall’ingresso di un supermercato.

Campi Bisenzio, Moubakir Maati ucciso a coltellate

Si chiamava Moubakir Maati, era di origine marocchina ma era nato a Poggibonsi (Siena) e abitava a Certaldo. Il ragazzo giocava nella squadra di calcio del Gambassi Juniores e in precedenza aveva giocato nel Montespertoli. A dare l’allarme al 118 è stato un corriere che stava consegnando un pacco e lo ha visto riverso a terra a poca distanza dall’ingresso di un supermercato.

Omicidio Campi Bisenzio, il video delle telecamere

Dalle prime indagini condotte le forze dell’ordine riferiscono di un’agguato di più persone che lo avrebbero circondato e poi aggredito. Ipotesi che verrebbe confermata anche da alcune telecamere di sorveglianza che hanno ripreso la zona.

Seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco