Tragedia a Roma dove una donna è morta schiacciata da un albero che è crollato a causa del forte vento che sta interessando la città da diverse ore. Dramma a pochi giorni dal Natale nel parco Livio Labor in via Cesare Massini, nella zone dei Colli Aniene. Secondo una prima ricostruzione la caduta dell’albero ha provocato il ferimento anche di un’altra donna, trasportata d’urgenza in ospedale. Entrambe erano sedute su una panchina. Nelle vicinanze c’erano anche bambini che sarebbero però illesi. L’albero infatti è precipitato vicino a uno scivolo e ad un’altalena dove stavano giocando i minori.

La vittima si chiamava Francesca Ianni, aveva 45 anni ed era dipendente del ministero dell’Istruzione: era al parco giochi insieme ai tre figli minori e all’amica rimasta gravemente ferita, trasportata in codice rosso al policlinico Umberto I. A crollare un platano cipressino di grandi dimensioni, alto circa 25 metri.

Crolla albero, donna morta a Roma

Nonostante i soccorsi tempestivi per la vittima però non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nel drammatico impatto. Sul luogo della tragedia polizia, sanitari del 118, vigili del fuoco e protezione civile. L’incidente avviene a distanza di oltre un anno da quanto accadde a Monteverde quando un’altra donna, Teresa Veglianti, 82 anni, venne travolta e uccisa da un albero in circostanza analoghe.

Donna uccisa da albero, aperta inchiesta

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Intanto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è recato in ospedale dov’è ricoverata la donna gravemente ferita.

All’Adnkronos alcuni residenti della zona hanno denunciato l’incuria presente da anni. ”Vivo qui da 50 anni ed è sempre stato così. Nessuno ha fatto niente. Il ponte è oltre un anno che è chiuso: una trave si è staccata una volta ferendo un ragazzino. Spesso siamo noi ad allontanare dal parco i ragazzi. Qui non esiste manutenzione. Devono finire queste cose, tre bambini senza una mamma…”.

