Più di un attimo di panico ieri sera a Tarquinia, durante la diretta della trasmissione di Rai3 Chi l’ha visto?, quando l’inviata di Federica Sciarelli, Chiara Cazzaniga e il suo operatore sono stati aggrediti da un uomo con un coltello tra un collegamento e l’altro con gli studi di Roma. I due si trovavano nel comune del viterbese per approfondire il giallo dell’omicidio di Dario Angeletti. Alcuni giovani sentendo le urla, sono intervenuti disarmando e bloccando l’aggressore.

Cazzaniga stava appunto seguendo il terribile caso del professore ucciso alle saline di Tarquinia quando Sciarelli si rivolge all’inviata che si era appena spostata dal luogo dell’ultimo collegamento “perché – dice la conduttrice storica del programma – ti hanno aggredito nel frattempo?“. “Si, eravamo con l’operatore e l’assistente nella piazza principale di Tarquinia e ad un certo punto è arrivato un ragazzo a suonare la chitarra a cui abbiamo chiesto gentilmente di smettere, nel caso ci avessi ridato la linea, per qualche momento – racconta l’inviata -. Aveva un amplificatore e la musica si sentiva davvero forte”.

Nonostante la troupe si sia avvicinata in modo gentile, continua Cazzaniga, “il ragazzo non l’ha presa benissimo: ha iniziato a gridare contro di noi e si e buttato contro il nostro operatore, ha tirato fuori un coltello, ad un certo punto quindi c’è stato un attimo di panico vero. Fortunatamente sono intervenuti prima dei ragazzi che si trovavano in un pub vicino che hanno sentito le urla di quest’uomo che ci stava aggredendo verbalmente e non solo, e nel contempo in questa piazza c’era anche la polizia che sono andata a chiamare”.

La notizia è stata subito ripresa da media locali che hanno individuato nell’aggressore un uomo conosciuto nella comunità perché “non nuovo a gesti simili”. L’inviata, scrivono, “era in piazza della Repubblica collegata con la diretta” e l’uomo “con la chitarra e l’amplificatore si è messo dietro la troupe ed ha cominciato a suonare ad alto volume sotto la pioggia e con pochissime persone in giro in quel momento. Lo staff del sindaco – aggiungono – si è assicurato che la giornalista e la sua troupe avessero tutto il supporto necessario ma alla fine tutto si è concluso fortunatamente senza ulteriori disagi”.

Riccardo Annibali

