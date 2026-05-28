Sky Italia e Officina dell’Abitare hanno annunciato nel corso degli Sky Inclusion Days un Open Day dedicato alle imprese interessate a sviluppare in carcere progetti sociali integrati al proprio business. L’iniziativa fa seguito alla creazione dell’Hub “Trasformazione in Opera”, nato nei mesi scorsi per promuovere percorsi di riabilitazione presso la casa di reclusione di Milano-Opera e per facilitare le aziende nell’avvio dei propri progetti sociali.

Grazie all’Hub, le aziende potranno quindi contare sul know-how, le risorse e gli spazi gestiti dal team di Sky e di Officina dell’Abitare che, in collaborazione con Opera in Fiore, lavorano insieme da anni creando nuove competenze e percorsi virtuosi per persone detenute.

L’Open Day si terrà il 9 luglio presso gli spazi dell’Hub e sarà un’occasione per le aziende di conoscere da vicino il progetto e la rete dei soggetti coinvolti, dall’istituto penitenziario alle cooperative sociali. Le imprese interessate potranno raccogliere informazioni su come utilizzare gli spazi a disposizione e valutare le opportunità di collaborazione.

Sky conferma così il proprio impegno nel lavoro in carcere, iniziato nel 2022 con la creazione del primo laboratorio “ristretto” nell’ambito del programma “Lavoro Carcerario” promosso dal Ministero della Giustizia. Lo scorso anno, il progetto è stato ampliato con l’assunzione di nuove risorse e, successivamente, con la creazione dell’Hub: sono infatti oggi 14 i detenuti regolarmente assunti. Un lavoro retribuito e disciplinato da contratti collettivi nazionali che offre formazione tecnica spendibile anche al termine della pena.

I risultati parlano chiaro: in quattro anni di attività il laboratorio ha dimostrato che un modello di questo tipo può funzionare in modo efficiente e sostenibile, generando al tempo stesso un impatto positivo sulle persone e le aziende coinvolte, abbattendo recidiva e pregiudizi.

Rosalia Marino, Direttore della Casa di Reclusione di Milano Opera: “L’accesso al lavoro dei detenuti è un argomento complesso che tocca vari aspetti della realtà penitenziaria e non solo. Il lavoro e la formazione professionale sono pilastri fondamentali su cui si basa il trattamento del condannato nella rieducazione e nel reinserimento sociale, elementi che per me rappresentano non solo un dovere istituzionale, ma un impegno morale e sociale. L’Open Day promosso da Sky Italia e Officine dell’Abitare è un momento molto importante per il Carcere di Opera. A distanza di quattro anni dalla nascita del loro laboratorio, ci offre l’opportunità di aprire il carcere al territorio, di far conoscere alle aziende le potenzialità presenti nel carcere di Opera, di fare rete con nuovi soggetti interessati e, soprattutto, di mostrare che la persona detenuta può rappresentare una “risorsa” e non un “problema”.

Barbara Cavaleri, Executive Vice President Operations & Finance di Sky Italia: “Siamo orgogliosi di quanto abbiamo costruito in questi anni insieme al carcere di Milano-Opera e a Officina dell’Abitare e vogliamo ora condividere il nostro know how con le aziende interessate a fare lo stesso percorso. L’open day presso in nostro “Hub “Trasformazione in Opera” è un invito alle imprese a toccare con mano questa realtà e a collaborare con noi per rendere questo spazio sempre più ricco di opportunità di lavoro. L’esperienza maturata con il nostro laboratorio ci insegna che il lavoro carcerario coniuga impatto sociale e valore per il business. Le persone detenute acquisiscono competenze e dignità professionale mentre le aziende possono contare su persone motivate e formate che svolgono un lavoro di qualità”.

Elisabetta Ponzone, Presidente di Officina dell’Abitare afferma: “Con Sky abbiamo sviluppato un modello imprenditoriale etico e di economia sociale che offre vere opportunità lavorative ai detenuti, restituendo un servizio di qualità alle imprese. La grande sfida è creare nuove alleanze, coinvolgendo soggetti diversi, perché solo facendo rete, stando insieme, si raggiungono dei risultati. Il lavoro abbassa la recidiva, quasi azzerandola, se una volta tornato libero riesci a mantenerti”.

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