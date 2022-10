Operaio cade, batte la testa e muore. Tragedia in un’abitazione di Portici, comune in provincia di Napoli, dove in mattinata un lavoratore di 59 anni ha perso la vita in seguito a un incidente la cui dinamica è ora al vaglio dei carabinieri della locale stazione e di quelli della sezione operativa di Torre del Greco.

L’incidente è avvenuto in un’abitazione in via Addolorata. L’uomo, secondo una ricostruzione ancora da verificare, sarebbe caduto mentre svolgeva lavori di edilizia in un’abitazione privata. Avrebbe sbattuto la testa morendo sul colpo.

Indagini in corso per chiarire dinamica e per capire se l’uomo lavorasse in condizioni di sicurezza e con regolare contratto.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo