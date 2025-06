Sono accusati di aver ucciso il padre 72enne con il cadavere nascosto in una cassapanca sulla terrazza dell’abitazione dove vivono in via Cicori a Quarto, comune in provincia di Napoli. Due fratelli di 34 e 42 anni, entrambi incensurati, sono stati sottoposti a fermo dai carabinieri della tenenza di Quarto perché gravemente indiziati del reato di omicidio in danno del proprio genitori. La vittima si chiamava Antonio Di Gennaro.

La denuncia della compagna e le indagini

L’attività di indagine da parte dei carabinieri di Quarto e della compagnia di Pozzuoli, coordinati dalla Procura di Napoli, nasce quando ieri sera, giovedì 5 giugno, la compagna convivente dell’uomo si è recata in caserma per denunciarne la scomparsa avvenuta il 3 giugno scorso.

Il cadavere in una cassapanca

I carabinieri hanno approfondito la vicenda e durante la perquisizione domiciliare hanno rivenuto il cadavere dell’uomo che era stato nascosto in una cassapanca sulla terrazza di casa dei fermati. Indagini in corso per accertare il movente dell’omicidio e la dinamica.

