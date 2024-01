Il capolavoro cinematografico di Matteo Garrone, “Io capitano”, si è guadagnato un ambito posto nella prestigiosa cinquina dei migliori film internazionali candidati nella rispettiva categoria per l’Oscar. Dopo esser stato applaudito alla Mostra del Cinema di Venezia e aver affrontato con successo una campagna promozionale negli Stati Uniti, il film è ora in lizza per essere premiato il prossimo 10 marzo. Tra le pellicole che si contenderanno la statuetta ci sono opere di pregio come “Perfect Days” di Wim Wenders per il Giappone, “La società della neve” per la Spagna, “The Teachers’ Lounge” per la Germania e “The Zone of Interest” per il Regno Unito.

Io capitano, la trama del film

La trama segue l’odissea di due giovani senegalesi di sedici anni, cugini accomunati dal sogno di sfondare nel mondo della musica europea. Nascosti alle loro famiglie, intraprendono un viaggio epico verso l’Italia, attraversando il deserto del Niger, le carceri libiche e subendo lo sfruttamento lavorativo, fino a giungere alla pericolosa traversata marittima che trasforma Seydou, l’adolescente protagonista, nel capitano di questa travolgente storia.

Un successo per il cinema italiano

Il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni ha commentato l’annuncio delle nomination alla 96esima edizione dei Premi Oscar, complimentandosi con Matteo Garrone: “È un grande successo per Garrone. La candidatura con ‘Io Capitano’ agli Oscar 2024 nella categoria Miglior film internazionale è di per sé un riconoscimento che ci riempie di orgoglio. Grazie al suo bellissimo film il cinema italiano è sotto i riflettori internazionali”. Ringraziando infine Rai Cinema per il suo impegno.

Gli altri film

“Oppenheimer” di Christopher Nolan sta dominando la corsa agli Oscar del 2024, accumulando ben 13 candidature. Al secondo posto troviamo “Povere Creature!” di Yorghos Lanthimos, con undici possibilità di trionfo il prossimo 10 marzo, incluso un quarto riconoscimento per la talentuosa Emma Stone. Salendo sul podio al terzo posto, “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese si attesta a dieci candidature (la sua decima apparizione nella competizione), superando persino “Barbie” con le sue otto nomination. Tuttavia, è da notare l’assenza di Greta Gerwig tra i registi e Margot Robbie tra le migliori attrici, un dettaglio che ha catturato l’attenzione in questa affollata competizione.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco