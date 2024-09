Salvato in extremis dal rischio di rimanere sei mesi fermo, in tribuna. Con il prezzo del cartellino in discesa libera tra la scadenza più vicina e l’allontanamento dal campo. Victor Osimhen ha pensato per qualche giorno ad un futuro da fantasma: fuori rosa al Napoli, ad allenarsi senza mai giocare. Il passaggio all’Al Ahli, che avrebbe sistemato le future generazioni del calciatore (uno stipendio assicurato da circa 40 milioni di euro a stagione per quattro anni) è sfumato per rifiuto della società: troppo pochi i 70 milioni offerti davanti ad un valore reale molto più vicino ai cento.

Osimhen, quel rinnovo a cifre stellari

Ed ecco che con i principali mercati mondiali chiusi ad affacciarsi è stata la Turchia con il Galatasaray, che ha proposto soltanto un prestito secco. La luce in fondo al tunnel. Un’operazione che si sta definendo proprio in queste ore, e che salverà il giocatore dall’incubo tribuna. Una formula approvata da Aurelio De Laurentiis che salva tutte le parti dal rischio di deprezzare il valore del calciatore. E pensare che soltanto un’estate fa il centravanti poteva lasciare Napoli per più di 100 milioni di euro, quelli che il PSG si era deciso a versare, ma la società non se l’era sentito di salutarlo dopo il terzo scudetto. Da lì il rinnovo a cifre mostruose con una clausola di 130 milioni ancora inavvicinabile per qualunque club e il classico muro della presidenza, che dall’esperienza Koulibaly non ha mai fatto tesoro, e che del detto ‘vendi e pentiti’ non ha mai sentito parlare.

Quanto risparmia il Napoli dall’ingaggio di Osimhen

Sono 11 i milioni di euro che il Napoli riconosce annualmente a Victor. Più precisamente 30.136 euro netti al giorno. Quasi un milione al mese entrato nelle tasche del fuori rosa più pregiato del campionato anche ad agosto, esattamente lo stipendio che ora il Galatasaray coprirà integralmente. Arrivederci tra un anno, per guadagnare c’è ancora tempo.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco