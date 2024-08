Ieri è stato il primo giorno per Koopmeiners alla Juventus e per Lukaku al Napoli, mentre Danso è arrivato alla Roma. Tante le trattative che le squadra italiane stanno imbastendo in queste ultime ore di calciomercato, che terminerà domani a mezzanotte.

Juve, l’ultima offerta per Sancho

La Juventus proverà fino all’ultimo a ingaggiare Sancho, presentando un’offerta di prestito secco da sette milioni di euro più due di bonus, senza obbligo di riscatto. Si attende la risposta del Manchester United. Intanto, i bianconeri hanno salutato Federico Chiesa, partito ieri pomeriggio per Liverpool per le visite mediche e pronto a essere annunciato oggi come nuovo giocatore dei reds, in un’operazione da 12 milioni di euro più bonus.

La Juventus, Arthur e Kostic in uscita

La Juventus sta ancora cercando una sistemazione per Arthur, con un’offerta del PAOK, e per Kostic, con una proposta dal Southampton.

Napoli, Osimhen verso l’Al-Ahli: l’offerta e le cifre

Il Napoli, dopo Lukaku, accoglierà oggi McTominay per 30 milioni di euro, e potrebbe non fermarsi qui, cercando di arrivare a Gilmour dopo l’infortunio di O’Reilly. Nel frattempo, gli azzurri stanno valutando l’offerta faraonica dell’Al-Ahli per Osimhen: 30 milioni di euro netti a stagione per quattro anni, e il giocatore, che non aveva raggiunto un accordo con il Chelsea, potrebbe accettare questa nuova destinazione.

Napoli, trattativa per Ebimbe: le ultime

La trattativa per Ebimbe è ancora in corso, con un’offerta di prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Milan e Roma: le cifre dello scambio Abraham e Saelemaekers

Intanto, il Milan e la Roma stanno trattando uno scambio tra Abraham e Saelemaekers, con un conguaglio di circa 8-9 milioni di euro a favore della Roma. Ma i rossoneri offrono all’inglese un contratto economico più basso. I contatti sono proseguiti per tutta la giornata di ieri e oggi potrebbe arrivare l’accordo definitivo.

Koné, il rebus: dove va tra Milan e Roma

Entrambe le squadre stanno anche cercando di ingaggiare Koné del Borussia Mönchengladbach: il Milan se dovesse cedere Bennacer, e la Roma se riuscirà a concludere la trattative col Nottingham Forest per Dove guadagnando così la forza economica per acquistare Koné, un pallino di De Rossi.

Fiorentina, Amrabat rischia di non partire più. In arrivo Moreno

La Fiorentina non ha ancora trovato un accordo per la cessione di Amrabat, che potrebbe quindi giocare nello spareggio europeo di oggi. Il club è interessato a Baturina della Dinamo Zagabria, ma l’operazione dipenderà dai margini di trattativa che si chiariranno oggi. Nel frattempo, oggi arriva Moreno, difensore argentino del Belgrano.

Casale dalla Lazio al Bologna, le ultime

Il Bologna è vicino a Casale, mentre la Lazio potrebbe cedere Casale e sostituirlo con Gigot del Marsiglia.

Palacios firma con l’Inter: le cifre

L’Inter firmerà oggi con Palacios, dopo aver superato alcuni intoppi burocratici. Un investimento da 6,5 milioni di euro più bonus fino ad arrivare a un massimo di 11 per l’Independiente Rivadavia, che girerà la metà al Talleres.

De Sciglio, dalla Juve al Torino

De Sciglio è stato preso dalla Juventus e arriva oggi per le visite mediche, insieme al giovane attaccante brasiliano Filippo Gravello, classe 2006, dal Coritiba.

