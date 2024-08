Mancano poco più di due giorni alla fine di un calciomercato in cui la Juventus è stata la regina incontrastata. Centinaia di milioni spesi per rinfoltire la rosa, come richiesto da Thiago Motta. E ora, dopo gli acquisti eccellenti di Douglas Luiz, Thuram, Koopmeiners, Conceicao e Nico Gonzalez, e soprattutto la cessione di Chiesa al Liverpool, la Vecchia signora prova il colpaccio finale: Jadon Sancho. Nella mattina sono andati in scena degli incontri tra gli agenti del giocatore inglese e la società juventina, mentre nel pomeriggio è previsto un nuovo incontro in videocollegamento.

Juventus, prima offerta per Sancho dopo l’uscita di Chiesa

Il talentuoso calciatore classe 2000 è in uscita dal Manchester United, il tecnico ten Hag lo ha infatti escluso nelle prime due partite di Premier League in questa stagione. La Juventus finora è stata alla finestra ma ora vuole affondare. Lo United vorrebbe farlo partire almeno in prestito con obbligo di riscatto, ipotesi che la Juventus sembra gradire. Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha riferito che il club bianconero è pronto a fiondarsi sull’ex calciatore del Borussia Dortmund. “Ore caldissime” ha twittato Di Marzio. Sullo sfondo rimane il Chelsea, che deve comunque fare i conti con una rosa ampissima.

Sancho, quanto vuole il Manchester United tra prestito e obbligo di riscatto

La Juventus come prima offerta vuole strappare l’esterno con un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni. Ma vorrebbe che il Manchester United coprisse parte dello stipendio di Sancho. Il giocatore guadagna 10 milioni di euro netti ma la Juve vorrebbe, almeno a quanto dice TuttoSport, che gli inglesi pagassero ben 6,5 milioni di euro.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani