Ore decisive per l’addio di Victor Osimhen al Napoli. Dopo un’estate in attesa, con la valigia pronta, l’attaccante nigeriano andrà a giocare nella Saudi League, il campionato dell’Arabia Saudita. Niente Premier (che sognava) così come niente Psg.

Osimhen verso l’Al-Ahli, le cifre monstre dell’affare

Su Osimhen c’è l’Al-Ahli, club pronto a garantirgli uno stipendio faraonico (40 milioni di euro a stagione per quattro anni) e a versare nelle casse del club di Aurelio De Laurentiis circa 70 milioni di euro più bonus legati alle prestazioni del giocatori oltre (questo è l’aspetto che avrebbe ulteriormente convinto il Napoli) una percentuale (ancora da definire) su una futura rivendita.

Perché Osimhen, che a dicembre compirà 26 anni, andrà in Arabia Saudita con il pensiero (o forse l’ossessione) di ritornare quanto prima in Europa. Da qui la volontà, assecondata dall’Al-Ahli, di inserire una clausola rescissoria per il ritorno nel calcio che conta.

Osimhen, in Arabia Saudita mercato chiude il 2 settembre

Ora decisive dunque anche se non c’è fretta perché il calciomercato in Arabia Saudita chiude lunedì 2 settembre e non alla fine di questa giornata. Osimhen dovrà dare una risposta definitiva agli emissaria del club saudita, giunti in Italia da qualche giorno, in una trattativa guidata dal nigeriano Michael Emenalo, direttore tecnico della Saudi League.

Battuta la concorrenza del Chelsea che ha poche ora a disposizione per provare a far cambiare idea al giocatore. Chelsea che però non era intenzionato a pareggiare l’attuale ingaggio che il giocatore percepisce al Napoli, ovvero 10 milioni di euro.

