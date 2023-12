Sono precipitati tutti e due dal sesto piano di un palazzo di Palermo. Padre e figlio sono caduti e sono finiti sulla tettoia di un ristorante, sotto l’edificio. L’uomo di 38 anni, professore della facoltà di Ingegneria all’università del capoluogo siciliano, è morto in ospedale dopo i soccorsi. Il bambino di 4 anni, invece, è ricoverato all’ospedale Vicenzo Cervello, nel reparto di pediatria, ma al momento non si conoscono le sue condizioni. Sembrerebbe essere vigile e la tac a cui è stato sottoposto non ha evidenziato gravi lesioni. La sua caduta però potrebbe essere stata attutita miracolosamente da alcuni pannelli.

Non sono ancora chiari i motivi della caduta né la dinamica. Qualcuno avrebbe visto il bambino sporgersi pericolosamente dal balcone, con il padre che nel tentativo di afferrarlo sarebbe precipitato con lui, cadendo nel vuoto. Sul posto, in via Ausonia a Palermo, sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia.

In ospedale dicono che il piccolo di 4 anni chieda continuamente del padre. L’uomo da poco più di un anno aveva perso la moglie.

In aggiornamento.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani