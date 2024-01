Ha gettato la figlioletta di cinque anni al terrazzo della propria abitazione al primo piano, poi ha tentato il suicidio lanciandosi anche lui nel vuoto senza riportare gravi conseguenze. E’ quanto accaduto nella notte a Cinto Caomaggiore, comune in provincia di Venezia. La piccola è stata soccorsa e ricoverata d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Non sarebbe in pericolo di vita e negli attimi successivi alla caduta è rimasta sempre cosciente. Il padre invece sarebbe stato trovato in stato confusionale dai soccorritori e trasferito in ospedale per accertamenti: la sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria. I vicini di casa riferiscono infatti di averlo visto camminare e pronunciare frasi sconnesse dopo quanto successo.

Padre lancia figlia dal terrazzo: separato dalla moglie, stava trascorrendo le feste con la piccola

Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Portogruaro, l’uomo è separato dalla moglie e stava trascorrendo le festività natalizie con la figlia. Sull’episodio sono in corso le indagini dei militari dell’Arma coordinati dalla procura di Pordenone. All’Ansa il procuratore facente funzioni di Pordenone, Maria Grazia Zaina ha precisato che al momento “non è stato adottato ancora alcun provvedimento nei confronti del genitore perché siamo in attesa di capire dall’ospedale le condizioni psicofisiche dell’autore di questo gesto”.

I vicini di casa dell’uomo, che risiede a Cinto Caomaggiore, hanno raccontato ai carabinieri di essersi affacciati al balcone dopo aver sentito “dei tonfi fragorosi”. Una volta affacciati avrebbero visto “l’uomo” che “camminava nel giardino e pronunciava frasi sconnesse: non sembrava essere presente a se stesso, ma non pareva nemmeno ferito dopo la caduta”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo