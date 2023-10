Travolto e ucciso da un albero, abbattutosi sulla sua auto, mentre percorreva l’autostrada A20 tra gli svincoli di Campofelice di Roccella e Cefalù, in direzione Palermo. La vittima, un uomo di 43 anni Francesco Vincenzo Maniaci, originario di Messina, è morto sul colpo con i sanitari del 118 che al loro arrivo non hanno potuto fare nulla. L’incidente si è verificato intorno all’alba di lunedì 9 ottobre. Il tratto interessato è stato chiuso al traffico. Sul posto la Polizia stradale.

Stando alle prime notizie che filtrano, un albero posto ai lati della carreggiata è improvvisamente crollato. In quel momento stava transitando un’auto che è stata investita in pieno dal grosso fusto. Indagini in corso per chiarire la dinamica ed accertare eventuali responsabilità.

in aggiornamento

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo