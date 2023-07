Una donna di 61 anni, Francesca Marchione, è stata trovata morta in un edificio a Palermo dentro un ascensore bloccato tra due piani.

La donna sarebbe morta in mattinata e sarebbe rimasta nell’ascensore per diverse ore. A chiamare i vigili del fuoco, che hanno trovato il cadavere, sono stati i medici del 118 che erano stati contattati da alcuni residenti. Ancora da chiarire se l’ascensore si sia bloccato per un blackout o per un guasto

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo