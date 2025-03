I fiori gialli hanno piacevolmente impressionato Papa Francesco. Nel giorno in cui Il Pontefice è tornato a farsi vedere in pubblico in occasione del saluto dal balcone del Gemelli poco prima di essere dimesso dall’Ospedale, Bergoglio si è reso protagonista di un simpatico siparietto con una signora che in questi giorni è stata sempre presente sotto la finestra del Papa. “Grazie a tutti – ha detto alla folla nel suo primo discorso -. E vedo questa signora con i fiori gialli, è brava!”, ha detto il Papa notando Carmela Mancuso, una signora con in mano un bel mazzo di fiori.

Chi è Carmela Mancuso, la signora dei fiori gialli

Carmela, 79 anni, in questi giorni è stata sempre presente al Gemelli, veniva davanti alla statua di Giovanni Paolo II a recitare una preghiera, poi partecipava alla messa. Originaria di Monterosso, in Calabria, porta sempre con lei ricordi delle numerose udienze pontificie a cui ha assistito, quasi sempre in prima fila, con un mazzo di fiori tra le mani. Un gesto che l’ha resa una presenza familiare agli occhi di Papa Francesco tanto da notarla anche quest’oggi.

Carmela Mancuso e gli aneddoti con Papa Francesco

Carmela la sera si recava in Piazza San Pietro per unirsi alla preghiera del rosario, dedicata alla guarigione del Pontefice. Ogni giorno portava fiori, prima bianchi e rossi, poi gialli, perché “portano luce e simboleggiano la vita”, come ha raccontato nelle interviste alla stampa subito dopo il saluto del Pontefice. Stamattina d’istinto, ha agitato i fiori, catturando l’attenzione del Santo Padre. Un’emozione che ha vissuto più volte nel corso degli anni. In una di queste occasioni, quando non riuscì a comprare un rosario, fu proprio il Papa a donargliene uno, un piccolo segno della loro speciale connessione. A capodanno quando l’aveva rivista dopo un mese aveva detto “Allora sei viva”. Umorismo che a Francesco non è mai mancato.

