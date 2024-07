Sentiva un cattivo odore provenire da quell’armadio così l’ha aperto e ha trovato due feti, “totalmente formati” dopo una prima analisi, avvolti in un lenzuolo. La raccapricciante scoperta è stata fatta in un appartamento di Reggio Calabria dalla mamma di una ragazza di 24 anni, attualmente indagata per duplice infanticidio. La donna ha poi chiamato la polizia e segnalato l’accaduto.

Feti in armadio, 24enne indagata

La giovane, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, era arrivata al termine della gravidanza di due gemelli e adesso è ricoverata al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Nello stesso ospedale la 24enne si era recata nei giorni scorsi dopo aver accusato dei malori. Poi il parto, avvenuto in circostanze in via di ricostruzione, e l’abbandono dei due feti, nascosti in casa.

Feti in armadio, morti dopo nascita o nati morti

Le due salme sono state sequestrate e nelle prossime ore il sostituto procuratore Chiara Greco disporrà l’autopsia. Medico legale ed esame autoptico dovranno infatti accertare se i due gemelli erano già morti al momento della nascita o se sono deceduti in seguito. Indagini in corso anche per cristallizzare se la ragazza abbia partorito da sola o sia stata aiutata, circostanza molto più probabile. Al vaglio le testimonianze dei familiari delle 24enne e del fidanzato.

Lo scorso maggio una 13enne aveva abbandonato sugli scogli il neonato appena partorito a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Per il caso era stata fermata la mamma della giovanissima.

