Momenti di paura per Kimi Antonelli. Il giovane pilota di Formula 1 è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la Superstrada di San Marino, nel territorio del Castello di Serravalle, dove l’auto su cui viaggiava è finita contro un muro di contenimento. Fortunatamente non si registrano feriti e tutti gli occupanti del veicolo sono usciti dall’abitacolo senza conseguenze.

Kimi Antonelli e l’incidente in Mercedes

La vettura coinvolta è una Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ Motorsport Collectors Edition, un modello esclusivo che Antonelli aveva ritirato solo pochi giorni prima, come annunciato ufficialmente il 4 febbraio 2026. Al momento non è stato chiarito chi si trovasse alla guida della supercar, immatricolata con targa italiana.

A fare chiarezza sull’accaduto è stato il suo team, Mercedes Amg Petronas di Formula 1 con una nota ufficiale: “Sabato sera, nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi è stato coinvolto in un incidente. È stato lui stesso a contattare le autorità. Si è trattato di un sinistro che ha coinvolto soltanto la sua auto e, nonostante i danni al veicolo, Kimi è rimasto completamente illeso”. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica e le cause dello schianto. Nel frattempo, Antonelli si prepara a tornare in pista: è atteso in Bahrain per la prima sessione di test pre-stagionali, in programma dall’11 al 13 febbraio 2026 sul circuito di Sakhir, in vista dell’avvio del nuovo campionato.

