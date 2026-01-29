Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota di Irene Enriques, direttrice generale di Zanichelli editore.

Gentile Direttore,

rispondiamo con la presente all’articolo di Emanuele Calò, dal titolo “Casi di revisionismo per Hachette: libri ritirati dal commercio. Ora Zanichelli rifletta”, uscito sul vostro sito in data 27 gennaio 2026. Nel suo articolo Emanuele Calò contesta al libro La storia. Progettare il futuro. Seconda edizione (2024) la seguente frase, estrapolata da pagina 804: “Intanto nell’area si è verificata una svolta drammatica il 7 ottobre 2023, quando l’ala militare di Hamas ha scatenato un attacco contro insediamenti di coloni israeliani, con il lancio di numerosi razzi e l’incursione di molti miliziani che hanno massacrato più di un migliaio di civili e catturato in ostaggio oltre 200 persone”.

Limitatamente a questa frase, desideriamo trasmettervi alcune informazioni:

1. Come noto, l’attacco del 7 ottobre era indirizzato a Israele e ha colpito all’interno del suo territorio. Correggeremo il passaggio segnalato, su carta in sede di ristampa e subito nell’edizione digitale, togliendo il riferimento a “insediamenti di coloni”.

2. Nell’edizione minore del medesimo manuale (di prossima uscita), questo passaggio è già stato modificato (questo prima della vostra segnalazione) e la parola “coloni” non compare.

3. Tornando all’edizione in commercio, la pagina 805, appaiata alla frase da correggere, riporta una linea del tempo del conflitto arabo-israeliano (1947-2023) e definisce il 7 ottobre un “attacco terroristico-militare di Hamas contro Israele”. Lo specifichiamo perché il contesto testuale e l’approccio complessivo di questo volume sul conflitto arabo-israeliano non lasciano spazio a dubbi.

Da sempre Zanichelli è aperta alle segnalazioni dei lettori più attenti, che ci consentono di migliorare continuamente i nostri libri a catalogo.

Ringraziamo quindi, per Suo tramite, Emanuele Calò, per i toni e gli scopi costruttivi del suo intervento dalle vostre colonne.

