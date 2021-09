Il mondo del calcio, e non solo, è in apprensione per lo stato di salute di Pelé, leggenda del pallone, tre volte campione del Mondo col suo Brasile. ‘O Rei’, 80 anni, è stato operato per un sospetto tumore al colon destro.

Lo ha annunciato lo stesso ex campione in un post su Facebook. “Affronterò questa partita con un sorriso sul viso, tanto ottimismo e gioia per vivere circondato dall’amore della mia famiglia e dei miei amici”, ha aggiunto la stella del calcio mondiale nel post “Amici miei, grazie mille per i messaggi di affetto. Ringrazio Dio per essermi sentito molto bene. Sabato scorso sono stato sottoposto a un intervento chirurgico per una lesione sospetta al colon destro. Il tumore è stato identificato durante gli esami di cui ho parlato la settimana scorsa”, ha spiegato Pelé, da sei giorni ricoverato all’ospedale di San Paolo.

Edson Arantes do Nascimento compirà 81 anni il prossimo 23 ottobre: negli ultimi mesi avrebbe sofferto di depressione legata ai problemi per camminare dopo una serie di interventi chirurgici all’anca.

La scoperta del sospetto tumore al colon è arrivata durante alcune accertamenti di routine che erano stati rimandati per il Covid: per questo è stato necessario il ricovero lo scorso 31 agosto e poi l’operazione, da quelle ‘O Rei’ sta recuperando ricoverato in terapia intensiva.

Già durante la sua carriera di giocatore Pelè era costretto a giocare con un solo rene: più volte ricoverato per questo, l’ultima ad aprile 2019 ad Aprile. Si era poi sottoposto a varie operazioni all’anca che lo costringono a camminare con l’ausilio delle stampelle.

UNA CARRIERA STRAORDINARIA – Pelé, tre volte campione del Mondo col Brasile, è considerato il ‘Calciatore del secolo’ per la Fifa, il Comitato Olimpico Internazionale e per l’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS). Inoltre ha ricevuto, unico al mondo, il Pallone d’oro FIFA onorario.

La sua storia calcistica è legata al Santos, il club brasiliano con cui ha vinto, tra il resto, dieci volte il campionato Paulista, quattro il Torneo Rio-San Paolo, sei il Campeonato Brasileiro Série A e cinque (peraltro consecutive) la Taça Brasil, oltre a due edizioni della Copa Libertadores e altrettante della Coppa Intercontinentale.

Le statistiche inoltre gli attribuiscono 1281 reti, anche se solo 757 in partite ufficiali.

