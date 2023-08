Il Presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato lunedì che l’Unione Europea dovrebbe “forse” evolvere verso un’unione “a più velocità”, sottolineando la necessità di riforme istituzionali audaci e profonde in un eventuale processo di allargamento.

“E’ un rischio pensare di potersi allargare senza riforme. Posso testimoniare che è già abbastanza difficile per l’Europa avanzare su argomenti complessi e sensibili con 27 membri. Con 32 o 35 membri, non sarà più facile”, ha dichiarato in occasione della riunione annuale degli ambasciatori francesi a Parigi.

“Avremo bisogno di audacia”, ha detto il Presidente francese: “dobbiamo pensare in termini di maggiore integrazione delle nostre politiche” e “forse anche un’Europa a più velocità”. “Se vogliamo essere più forti e più stabili, dobbiamo intraprendere un percorso di allargamento, in particolare per quanto riguarda i Balcani occidentali, perché non è possibile avere un’Europa per così dire impantanata nell’instabilità geopolitica, nelle interferenze e in una sorta di processo senza fine che alimenta disperazione e divisioni”, ha continuato.

Secondo molte fonti, il governo di Macron sta lavorando a diverse proposte per un’Europa a più velocità, che comprenderebbero la creazione di gruppi informali di Paesi membri che lavorerebbero su aree politiche specifiche.

Macron ha anche lasciato intendere che nei prossimi mesi, e prima delle elezioni europee del prossimo giugno, illustrerà nel dettaglio le sue idee sull’allargamento e sulla riforma dell’UE.

Sia l’Ucraina che la Moldavia hanno ottenuto lo status di candidato all’UE a giugno e in molti chiedono che l’UE apra i colloqui di adesione entro dicembre.

