Per per fare l’albero ci vuole il seme, mentre per fare arrabbiare Giorgia Meloni ci vuole e ci pensa Marco Furfaro, altro che Sergio Endrigo. Parole e musica sono del parlamentare del Partito Democratico che sui social l’altro giorno ha pubblicato un post in cui lamenta il bullismo digitale che gli starebbe facendo Fratelli d’Italia, il partito della premier.

Il bullismo che non c’è

Così scrive: “Non potendo rispondere nel merito mi ha chiamato ancora una volta “Fuffaro”. Non hanno smentito i numeri. Non hanno saputo controbattere nulla. E allora hanno storpiato nuovamente il cognome. Questo il massimo che Fratelli d’Italia è riuscita a fare davanti a un post in cui dimostravo, punto per punto, quanto l’Italia e l’Europa siano state umiliate da Donald Trump con il consenso di Giorgia Meloni”.

Insomma, verrebbe da dire che siamo alle solite e con la solita destra che non accetta il confronto, anche a mezzo social, e scade nell’offesa dell’avversario. Solo che a legger bene il post pubblicato dall’account di Fratelli d’Italia il neologismo persecutorio denunciato dal deputato dem, “fuffaro”, non c’è mai. Adesso, mettiamo pure che la miopia mi ha indotto in errore, ma io nel post non lo vedo.

“La fuffa di Furfaro”

Al più hanno coniato un mini slogan sarcastico, per la verità neanche così eccezionale racchiuso in, “la fuffa di Furfaro”. Quindi, altro che cyberbullismo, qui al più si tratta di un gioco elementare di assonanze fonetiche, molto lontano da un post che trasuda rabbia o livore, costruito per alimentare il rancore e che svela una possibile frustrazione. Eppure Marco Furfaro lo interpreta proprio in questo modo qui, vantandosi di esser riuscito nell’intento di aver fatto arrabbiare, ancora una volta, il partito di maggioranza e la sua leader colti in flagranza di bugia. Sarà quel che sarà, per restare nel tema inziale dei tormentoni musicali italiani, ma a me la fuffa mi sa tanto di presa per i fondelli. Ripeto, neanche così divertente.

Domenico Giordano Domenico Giordano è spin doctor per Arcadia, agenzia di comunicazione di cui è anche amministratore. Collabora con diverse testate giornalistiche sempre sui temi della comunicazione politica e delle analisi degli insight dei social e della rete. È socio dell’Associazione Italiana di Comunicazione Politica. Quest'anno ha pubblicato "La Regina della Rete, le origini del successo digitale di Giorgia Meloni (Graus Edizioni 2023).

