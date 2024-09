Aveva usato lo stesso termine di paragone rivolgendosi ai fedeli di piazza San Pietro nel lontano 2018. All’epoca parlò della pratica di non mettere al mondo bimbi malati, oggi non fa più differenze. Papa Francesco ribadisce che chi interrompere una gravidanza è un omicidio, e chi si presta è un sicario. Al tempo domandava ai fedeli se fosse “giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema”, equiparando l’esecutore che si presta all’aborto ad un killer a pagamento.

Papa Francesco e Re Baldovino

Oggi le parole di Francesco vengono ripetute sul volo SN1191, di ritorno da Bruxelles dopo tre giorni tra Lussemburgo e Belgio. Raggiunge i giornalisti, rispondendo alle loro domande. Alcune sono finalizzate a chiarire quanto dichiarato sulla tomba Re Baldovino, elogiato da Francesco per non aver firmato la legge sull’aborto. “Ci vuole coraggio, un politico con i pantaloni per fare questo”. Il riferimento è alla sua abdicazione, durante trentasei ore, nel lontano 1992. Il Papa aveva esortato i belgi a guardare a lui in questo momento in cui si fanno “strada leggi criminali”. 32 anni dopo la posizione è sempre la stessa. “Il Re fu coraggioso, davanti a una legge di morte non ha firmato, ha dato un messaggio e lo ha fatto perché sta per diventare un santo visto che il processo di beatificazione andrà avanti, e ne abbiamo avuto prova”.

Papa Francesco: “L’aborto è un omicidio, i medici sono sicari”

Francesco sposta l’attenzione sulle donne: “Hanno diritto alla vita, la loro e dei figli, ma un aborto è un omicidio. Lo dice la scienza che ricorda come un mese dopo il compimento tutti gli organi siano già completi. Con l’aborto si uccide dunque un essere umano, e permettetemi di dire che i medici che si prestano a questo sono dei sicari, su questo non si discute, uccidono una vita umana”. Altra cosa invece sono i metodi contraccettivi: “Da non confondere”.

