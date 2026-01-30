Le dichiarazioni del Segretario di Stato americano, Marco Rubio, sul ruolo del Qatar nella gestione dei proventi petroliferi venezuelani non sono un dettaglio tecnico, per addetti ai lavori, ma un segnale strategico preciso. In questa fase di riposizionamento globale, gli Stati Uniti stanno ridefinendo il dossier Venezuela spostandolo dal terreno della pressione ideologica a quello della gestione controllata delle risorse e soprattutto del rischio geopolitico.

Il meccanismo illustrato da Rubio – fondi derivanti dalla vendita del petrolio venezuelano convogliati su conti esteri, sottoposti a supervisione e condizionalità politiche – rappresenta una forma di trusteeship economica informale. Non è un’anomalia nella storia delle relazioni internazionali, ma neppure una soluzione neutra. È, piuttosto, una risposta funzionale a tre problemi convergenti: l’inefficacia delle sanzioni, il rischio di penetrazione cinese e russa nell’industria energetica venezuelana, e la necessità di evitare un collasso statale che produrrebbe instabilità regionale e flussi migratori incontrollabili.

Dal punto di vista statunitense, il coinvolgimento del Qatar ha una logica chiara. Il ruolo del Qatar in questa fase non è casuale. Prima degli eventi di gennaio, Doha era già emersa come intermediario nelle trattative tra Washington e Caracas, cercando di mantenere canali aperti e offrendo un terreno neutro per operazioni finanziarie difficili da gestire sotto l’ombrello delle sanzioni occidentali. Doha offre un’infrastruttura finanziaria sofisticata, relazioni operative con Washington e un profilo diplomatico sufficientemente “neutrale” da fungere da intermediario credibile. In questo senso, il Qatar non agisce come attore politico autonomo, ma come facilitatore sistemico di una strategia americana che mira a mantenere il controllo indiretto delle leve economiche venezuelane senza assumersene formalmente la responsabilità sovrana.

Rubio ha lasciato aperta la porta a possibili azioni più dure qualora il governo venezuelano non cooperi, pur affermando che non sono al momento previste ulteriori operazioni militari. Da un lato, dunque, l’esigenza di contenere l’influenza di potenze concorrenti nell’emisfero occidentale; dall’altro, il desiderio di evitare un impegno militare prolungato che potrebbe trasformarsi in un pantano. La cooperazione economica è presentata come reversibile e subordinata al comportamento di Caracas. Questo introduce un elemento di instabilità calcolata, in cui l’accesso alle risorse diventa strumento di disciplina politica, non incentivo strutturale alla riforma. In altre parole, il Venezuela viene stabilizzato quanto basta per non implodere, ma non abbastanza da recuperare piena sovranità.

Quanto accade in Venezuela non è solo una questione interna o latinoamericana, ma è un banco di prova per la credibilità della diplomazia occidentale e per la capacità delle istituzioni internazionali di gestire transizioni complesse senza subordinare la sovranità degli Stati a interessi geopolitici. La speranza di una pace duratura e di una vera democrazia venezuelana resta un obiettivo distante, in un contesto dove il petrolio continua a essere più un fattore di divisione che di sviluppo.

© Riproduzione riservata

Andrea Molle