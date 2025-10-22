Se si spoglia la retorica, l’ossessione di Washington per la parte settentrionale del Sud America si riduce a due questioni fondamentali: chi controllerà i flussi petroliferi del prossimo decennio e chi deterrà i punti di strozzatura e i minerali che alimentano l’industria moderna.

Il Venezuela possiede le più grandi riserve di greggio al mondo, con barili pesanti perfettamente calibrati per le raffinerie della costa del Golfo degli Stati Uniti. La Guyana è diventata una delle province petrolifere in più rapida crescita al mondo, con un operatore americano a guidarne lo sviluppo. Se a questo si aggiunge la corsa alle terre rare e ai materiali magnetici – mentre Pechino stringe le maglie sulle esportazioni di elementi pesanti come il disprosio e il terbio, fondamentali per armi avanzate ed EV – si arriva alla vera logica di una nuova Dottrina Monroe: gli Stati Uniti stanno tentando di ridisegnare le linee di approvvigionamento affinché siano aziende americane e alleate, e non Cina o Russia, a presidiare i flussi energetici e minerari provenienti dalle Americhe.

Il perno della strategia è il Venezuela. Al di là della retorica sulle sanzioni, l’obiettivo concreto di Washington è impedire che Caracas ipotechi il proprio sistema petrolifero a compagnie statali cinesi o russe, o che usi il greggio come leva geopolitica. Da qui le campagne di pressione, le dimostrazioni navali e aeree nei Caraibi: escludere i patron esterni, dissuadere avventure militari contro i vicini e mantenere un canale aperto per una crescita “controllata” della produzione, capace di stabilizzare i prezzi senza cedere il controllo a Pechino. È in questo contesto che si spiega anche la fissazione americana per la disputa dell’Essequibo: se Caracas forzasse la mano su Georgetown, minaccerebbe direttamente il progetto di punta di una major americana e, con esso, il “barile marginale” preferito dagli Stati Uniti.

La Guyana, infatti, è l’assicurazione geopolitica. La cooperazione militare, la sorveglianza aerea e il supporto allo stato di diritto servono a proteggere lo sviluppo del giacimento di Stabroek e a segnalare che Washington è pronta a garantire il perimetro di sicurezza intorno alle infrastrutture offshore gestite dall’Occidente. Allo stesso tempo, il Paese fornisce agli Stati Uniti un ancoraggio amichevole sulla sponda atlantica dell’Amazzonia, dove in futuro correranno cavi sottomarini, corridoi energetici e rotte logistiche per i minerali strategici.

La Colombia completa il quadro. È il ponte tra Caraibi e Pacifico, e il vicino che fa da cuscinetto sia alla cintura petrolifera venezuelana sia al Canale di Panama. Questo fa di Bogotá la piattaforma naturale per intelligence, interdizione e logistica, che il pretesto sia la lotta al narcotraffico, al flusso migratorio o alla pirateria marittima. Da anni gli analisti avvertono che la posizione geografica della Colombia — con due oceani, frontiere con Panama e Venezuela e la commistione di guerriglia, traffici e miniere illegali — la rende un asset strategico. Il sottotesto del braccio di ferro attuale con il presidente Petro è chiaro: la Colombia si orienterà verso i capitali cinesi nel settore energetico, portuale e minerario, o resterà all’interno dell’architettura di sicurezza e supply chain guidata dagli Stati Uniti?

Sul piano minerario la posta in gioco si alza ulteriormente. Con la Cina che restringe le licenze per disprosio, terbio e tecnologie per la fabbricazione di magneti, le catene di fornitura non cinesi valgono oro. Il Sud America — Brasile in testa — dispone di riserve e potenziale di scala, ma anche Colombia, Venezuela e le Guyane ospitano depositi promettenti di terre rare e flussi di coltan. I recenti sequestri in Colombia di coltan diretto verso la Cina e il rilascio di nuove licenze per l’estrazione di REE mostrano la direzione di marcia: Washington tenterà di canalizzare la capacità regionale verso reti di raffinazione alleate, utilizzando al contempo pressione legale e finanziaria per soffocare il commercio grigio che finanzia gruppi armati. Il ruolo marittimo e fluviale della Colombia diventa così cruciale tanto per i minerali strategici quanto per la droga.

Vista da questa prospettiva, la recente durezza americana — con attacchi navali, sospensioni di visti, ricatti sugli aiuti e minacce pubbliche — appare meno come una nuova guerra alla droga e più come una mossa di pre-posizionamento strategico. L’obiettivo è bloccare l’energia della Guyana, mantenere il controllo della valvola venezuelana e costruire un percorso “amico e regolato” per le terre rare e le altre materie critiche, mentre si spinge indietro la penetrazione di Cina e Russia nel cortile di casa.

Gianclaudio Torlizzi