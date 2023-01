Il costo delle uova è iniziato a salire negli Usa ma poi la tendenza è arrivata a toccare anche l’Europa. “Le uova sono i nuovi Bitcoin”, ha scritto su Twitter la giornalista economica Genevieve Roch-Decter. E non è tanto una battuta, a giudicare dal grafico che racconta un’impennata rapida e vertiginosa del costo delle uova, proprio come succede con i bitcoin. Ma perché sta aumentando il prezzo delle uova in modo così repentino?

Negli Usa un pacco da 12 uova è passato a costare dagli 1,60 dollari del 2019 agli oltre 3,50 di inizio 2023. Stessa situazione anche in Europa, dove si sta assistendo al rincaro del carrello della spesa come diretta conseguenza del caro energia. Ma nel carrello il costo delle uova spicca: A dicembre 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, Eurostat, citata da Ansa, ha rilevato un incremento nel prezzo delle uova del 49%.

L’allarme è dunque partito dalle testate americane che hanno spiegato lo strano caso per un focolaio di influenza aviaria. Cnbc non ha dubbi, “il primo responsabile è il più grande focolaio di influenza aviaria, che si sia mai visto degli Usa, che quest’anno ha ucciso milioni di galline ovaiole”. Stessa situazione in Europa. L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa) che a giugno aveva parlato della maggior incidenza del virus degli ultimi anni, e a dicembre 2022 ha ribadito come dall’autunno 2021 allo stesso periodo dell’anno successivo siano stati abbattuti a causa del virus oltre 50 milioni di animali in tutta Europa. In Italia, sono almeno 200 mila le galline, i polli e i tacchini abbattuti per evitare la diffusione della malattia nell’ultimo anno.

Secondo gli animalisti, la trasmissione del virus è molto elevata per via delle condizioni degli allevamenti di polli. Enormi capannoni in cui sono costrette a vivere le gallina senza potersi muovere. La certificazione biologica poi vuole che gli allevatori facciano vivere fino a 6 galline per metro quadrato ma in altre situazioni possono arrivare anche a 13. Dunque tra aviaria e aumento dei costi energetici e l’incertezza dei costi dei carburanti, il prezzo delle uova arriva alle stelle tanto da essere protagonista di numerosi meme sui social.

