Grande vittoria di Charles Leclerc al Gran Premio d’Australia, terza prova della stagione 2022 di Formula 1. Il pilota monegasco della Ferrari sul circuito di Melbourne ha tagliato il traguardo prima della Red Bull di Sergio Perez e della Mercedes di George Russel. Solo quarta la Mercedes di Lewis Hamilton. Gara dominata dal pilota della Ferrari che ha generato un enorme entusiasmo. Leclerc ha definito la sua F1-75 “la bestia” e si è tornato a parlare di lui come de “il predestinato”.

Alla Ferrari dal 2018, Leclerc è considerato uno dei talenti più cristallini della sua generazione. Era nell’orbita di Maranello e della Ferrari Driver Academy da qualche anno quando entrò nella scuderia. Classe 1997, nato nel principato di Monaco, ha mosso i primi passi nel mondo dei kart collezionando titoli fin da giovanissimo e vincendo la coppa del mondo CIK-FIA KF3 nel 2011. Ha condiviso i primi anni di carriera con l’amico d’infanzia Jules Bianchi, anche lui nel giro della Ferrari Driver Academy, vittima di un incidente nel corso del Gran Premio del Giappone nel 2014, a 25 anni. Morì dopo oltre nove mesi di coma.

Leclerc è passato nel 2014 alla Formula Renault 2.0 Alps e nel 2015 alla Formula 3 europea. Il suo talento ha cominciato a brillare inequivocabilmente in Gp3 con il titolo al primo anno e il passaggio alla Formula 2 con il team Pramac dove si è imposto all’attenzione mondiale dimostrando tutte le sue capacità. A mettere gli occhi su di lui e a insistere per averlo in Ferrari fu Sergio Marchionne. Dapprima Leclerc venne parcheggiato in Sauber Alfa per farsi le ossa in Formula 1. Il pilota monegasco si è ambientato rapidamente e ha conquistato tutti con la sua professionalità e la sua proverbiale “faccia da bravo ragazzo”. Basterebbe questo per quel soprannome che però gli è stato affibbiato dal telecronista italiano di SkyTg24 Carlo Vanzini. Secondo molti osservatori e commentatori è tra i piloti destinati a dominare il prossimo decennio in Formula 1.

Al Gran Premio del Bahrein, il primo della stagione, Leclerc ha fatto segnare la sua prima hat-trick (pole position, giro veloce e vittoria) in Formula 1. “In Formula 1 è la prima volta in cui abbiamo controllato un po’ il vantaggio, e che macchina avevamo oggi! Sono felicissimo. È stato un po’ difficile dopo la safety car, ho avuto un enorme sottosterzo ma poi sono riuscito a recuperare il passo. Bellissimo vincere qui. Siamo solo alla terza gara e quindi è difficile pensare al campionato, ma abbiamo una macchina fortissima e molto affidabile, e se continuiamo così potremo lottare per il Mondiale”, ha il ferrarista al termine del Gran Premio dominato dal primo all’ultimo giro.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano