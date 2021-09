Un omicidio dalla brutalità inaudita. Vittima un italiano di 42 anni, Andrea Costa, vittima della furia omicida del suo coinquilino. Andrea Costa è stato trovato morto a Gran Canaria, isola della Spagna, col corpo trovato bruciato nell’auto della moglie.

Come ricostruito dagli inquirenti iberici Costa sarebbe stato picchiato a morte e tenuto ammanettato in casa per oltre 24 ore. Quindi David José R.P., questo il nome dell’uomo arrestato, l’avrebbe portato in località Pozo Izquierdo, dandogli fuoco all’interno dell’auto della moglie.

La vittima, originario di Cuneo, era un ex operaio della Michelin che si era trasferito sull’isola nel 2020, dove aveva aperto un Cannabis Club chiamato “La Guarcha”, poi chiuso alla scadenza del contratto di affitto. Secondo quanto emerso dall’inchiesta della polizia spagnola, Costa è stato ucciso da David Josè, noto sull’isola come “El Adoptado”: con lui e la moglie infermiera, prima che quest’ultima tornasse in Italia viste le difficoltà economiche, Costa condivideva l’appartamento in cui è stato ucciso.

Alla base dell’omicidio ci sarebbe un episodio futile: Andrea Costa e David Josè, assieme ad altre sette persone (tutte indagate, tra cui una donna già in carcere) sarebbero andati in un ristorante senza pagare il conto e fuggendo dal locale. L’unico a rimanere sarebbe stato proprio il 42enne italiano, che avrebbe anche parlato con titolari e polizia promettendo che Josè avrebbe pagato tutto.

Per questo tra la vittima e “El Adoptado” sarebbe nata una lite e poi una rissa nell’appartamento: Josè, assieme a un complice non ancora identificato, avrebbe picchiato e ucciso Costa, legandolo a una sedia. Poi, sempre con l’aiuto del complice, l’avrebbe portato in località Pozo Izquierdo, dandogli fuoco all’interno dell’auto della moglie.

