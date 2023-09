Una frana si è staccata in alta val Formazza, nel Verbano-Cusio-Ossola, e c’è il timore che abbia coinvolto alcuni escursionisti, il cui numero e condizioni non sono attualmente noti. Lo riferisce il soccorso alpino della delegazione Valdossola. L’area interessata, stando alle prime informazioni disponibili, sarebbe al di sotto del rifugio Città di Busto, che si trova a 2.480 metri di altitudine, nel comune di Formazza. Il rifugio è attualmente chiuso per la stagione invernale.

Il Rifugio Città di Busto, nei pressi del quale si è staccata la Frana, viene gestito dal Club Alpino Italiano di Busto Arsizio. Ha 47 posti letto. Il rifugio in questi giorni è chiuso, per la conclusione della stagione estiva, ma in zona, secondo quanto si apprende, potrebbero essere transitati escursionisti.

Sul posto stanno intervenendo vigili del fuoco, il soccorso alpino e il soccorso alpino della guardia di finanza. Le prime squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono sul luogo della frana. Sono in partenza anche unità cinofile del Soccorso Alpino. Secondo quanto comunicato dai tecnici lo scenario è ancora instabile perché proseguono distacchi franosi e questo rende le operazioni di soccorso più complesse.

