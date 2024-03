Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto in merito alla vicenda della chiusura della scuola di Pioltello per la fine del Ramadan. Il capo dello Stato ha infatti risposto alla lettera scrittagli dalla vicepresidente dell’Iqbal Masih, in cui veniva invitato a visitare l’istituto.

Scuola Pioltello, la risposta di Mattarella

“Ho ricevuto e letto con attenzione la sua lettera e, nel ringraziarla, desidero dirle che l’ho molto apprezzata, così come – al di là del singolo episodio, in realtà di modesto rilievo – apprezzo il lavoro che il corpo docente e gli organi di istituto svolgono nell’adempimento di un compito prezioso e particolarmente impegnativo”. Queste le parole del presidente Mattarella, con cui ha ringraziato tutti i docenti dell’istituto di Pioltello, protagonista della polemica per la scelta di chiudere la scuola per la fine del Ramadan.

Redazione

Luca Sebastiani