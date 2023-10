Bufera tra la Lega e il giudice di Catania Iolanda Apostolico, il magistrato nel mirino della maggioranza per il provvedimento con cui il 29 settembre non ha convalidato il trattenimento di tre migranti tunisini nel centro di accoglienza di Pozzallo (Ragusa) sconfessando di fatto il decreto del governo.

In un video postato da Matteo Salvini, un deputato leghista afferma di riconoscere il magistrato a una manifestazione di protesta, svoltasi al porto di Catania il 25 agosto 2018, contro le politiche migratorie del governo.

Il fermo immagine del video postato su X da Salvini è accompagnato da questo commento, dello stesso leader leghista: “25 agosto 2018, Catania, io ero vicepremier e ministro dell’Interno. L’estrema sinistra manifesta per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti: la folla urla ‘assasini’ e ‘animali’ in faccia alla polizia. Mi sembra di vedere alcuni volti familiari”.

Anm su video con giudice: valuteremo se e come intervenire

L’Associazione nazionale magistrati “valuterà insieme alla diretta interessata se e come intervenire”. Lo afferma l’Anm di Catania sul video postato da Matteo Salvini su X di una manifestazione di protesta che si è svolta il 25 agosto del 2018 nel porto di Catania contro le politiche migratorie del governo in cui il deputato della Lega, Anastasio Carrà, afferma di riconoscere il giudice Iolanda Apostolico. Il giudice Apostolico il 29 settembre con un suo provvedimento non ha convalidato il trattenimento di tre tunisini nel centro di accoglienza di Pozzallo (Ragusa) sconfessando di fatto il decreto del governo.

