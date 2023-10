Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza questa mattina nella capitale polacca, rispondendo all’appello delle forze di opposizione in vista delle elezioni del 15 ottobre prossimo. La ‘Marcia di un milione di cuori’, chiamata così dall’ex premier e capo del blocco centrista di Piattaforma civica, Donald Tusk, intende mobilitare gli elettori per scalzare il governo nazionalista che regge la Polonia da otto anni.

La manifestazione, secondo Tusk, segnerà “uno dei più grandi eventi” della storia polacca contemporanea e sarà “una delle piu’ grandi manifestazioni in Europa degli ultimi anni”. “Non ci intimidiranno, non ci ridurranno al silenzio. Essenziale che tutta la Polonia veda che nessuno ha paura di loro” ha affermato Tusk. L’ex presidente e premio Nobel per la pace nel 1983, Lech Walesa, ha annunciato la sua partecipazione alla marcia, al pari di numerosi leader dei partiti di opposizione.”Quando vedo queste centinaia di migliaia di volti sorridenti, ho la sensazione che stia arrivando un momento di svolta nella storia della nostra patria”, ha detto Tusk ai sostenitori.

Donald Tusk, ex presidente del Consiglio europeo e leader della principale coalizione di opposizione, ha invitato i sostenitori a recarsi nel centro di Varsavia a mezzogiorno, in quella che ha definito la “marcia di un milione di cuori”, intesa come una dimostrazione di forza prima del voto, il 15 ottobre: “Sarà una delle manifestazioni più grandi degli ultimi anni in Europa. Sarà uno dei più grandi eventi della politica polacca dalla riconquista dell’indipendenza”, ha affermato Tusk.

