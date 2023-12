Sono due coniugi di 81 e 83 anni le due persone morte questo pomeriggio nell’incendio della loro abitazione nella frazione di Osteria Nuova a Bagno a Ripoli (Firenze).

I due anziani vivevano da soli con l’aiuto di una badante che però non era in casa quando sono scoppiate le fiamme, e non ci sarebbero altre persone coinvolte nel rogo. Secondo quanto appreso le fiamme potrebbero essere partite a causa di un cortocircuito di una poltrona elettrica.

Il fuoco ha avvolto la donna, che, essendo invalida, non è riuscita a fuggire. Il marito ha cercato, invano di salvarla, finendo anche lui ucciso.

La coppia era conosciuta nella piccola frazione di Bagno a Ripoli avendo gestito per anni una bottega. Sul posto, oltre i vigili del fuoco e il 118, sono intervenuti anche il sindaco Francesco Casini, i carabinieri e la polizia municipale. La coppia viveva da sola. Circa un anno fa il figlio era deceduto.

Sul posto sono intervenuti, intorno alle 18:15, i vigili del fuoco che sono entrati all’interno dell’appartamento, invaso dal fumo e con alcune stanze dove le fiamme erano ancora attive, estraendo le due persone, poi dichiarate decedute dal medico del 118 intervenuto

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo