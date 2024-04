Pessime notizie per tutti i viaggiatori che hanno deciso di trascorrere il 25 aprile in Francia, a meno che non abbino deciso di raggiungere la loro destinazione in treno. Si prospetta un giovedì davvero nero per i viaggiatori francesi e per quelli che transiteranno negli aeroporti transalpini.

Pioggia di voli cancellati in tutti gli scali aeroportuali della Francia

Il 25 aprile, il 75% dei voli saranno cancellati all’aeroporto di Parigi Orly e il 65% a Parigi Roissy Charles de Gaulle a causa dello sciopero dei controllori di volo. Lo riferiscono i media francesi. A Marsiglia si prevede il 65% dei voli cancellati, il 60% a Tolosa e il 70% a Nizza. La Sncta, il principale sindacato dei controllori di volo, ha minacciato anche di fare sciopero i prossimi 9, 10 e 11 maggio.