Per i rothiani vecchi e nuovi, il ritorno di “Portnoy” nella nuova traduzione di Matteo Codignola è una festa, anche perché inaugura tutta l’opera di Philip Roth nuovamente tradotta per la casa editrice di Roberto Calasso, certamente l’operazione editoriale più importante della stagione letteraria. Adelphi ha realizzato un podcast (“Vedere voci”) fruibile su tutte le piattaforme che davvero va consigliato a chi voglia approfondire un testo, a partire appunto da “Portnoy”, romanzo del 1969 che ebbe uno straordinario successo alla sua uscita e che è considerato un classico della letteratura del Novecento.

Si può naturalmente discutere se sia il romanzo più bello di Roth – moltissimi diranno di no – ma in ogni caso si tratta di una tappa decisiva dell’opera rothiana. Questa puntata del Podcast di Adelphi vive su una lunga intervista a Codignola che, «mai stato rothiano», riscoprendo questo romanzo tanti anni dopo averlo letto ha ricevuto «una sorpresa» nell’imbattersi in un testo che «ha una forza d’urto che non sospettavo». Nella nuova traduzione adelphiana, quello che da decenni conoscevamo in Italia come “Il lamento di Portnoy” è diventato semplicemente “Portnoy”, eliminando quel “lamento” che secondo Codignola appesantisce il titolo senza peraltro rispettare l’originale “complaint” che – spiega qui – è un significato multiforme e non riducibile al nostro “lamento”.

Il protagonista Alex Portnoy racconta sotto forma di una lunga seduta psicoanalitica il suo malessere esistenziale, parlando diffusamente della frustrazione verso la sua famiglia, della rigidità della sua educazione religiosa ebraica e delle difficoltà legate alla sua sessualità e ai suoi desideri repressi. La tendenza a lamentarsi, a lagnarsi è in effetti una caratteristica essenziale del personaggio, che peraltro mostra in più occasioni di esserne pienamente consapevole. «Non faccio che lamentarmi, mi ripugna praticamente tutto», dice a un certo punto nel romanzo. Ascoltate cosa dice Matteo Codignola nel podcast. Se avete letto il libro vi spiegherà diverse cose, se non l’avete letto vi invoglierà a farlo.

Mario Lavia