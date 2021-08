Forse una distrazione a causa del cellulare, la perdita di equilibrio e poi il volo dal secondo piano dalla sua casa di Ostia.

Una quindicenne è ora ricoverata in prognosi riservata presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I fatti

L’incidente è avvenuto domenica 30 agosto intorno alle 22 in via Luigi Borsari. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri di Ostia, la ragazzina è caduta dal davanzale della cucina, probabilmente a causa di una distrazione dovuta al cellulare, oppure in seguito a un capogiro. Un volo di circa 10 metri. Si esclude l’ipotesi che sia stata spinta, ma i militari stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto: non possono ancora ascoltare la ragazza perché è necessario attendere un suo miglioramento. Stando alle testimonianze raccolte, la 15enne era solita sedersi proprio sul quel davanzale per ascoltare la musica.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il cellulare della ragazza è ora al vaglio degli investigatori per capire se sia stata distratta dal suo utilizzo o, per esempio, se si stesse scattando un selfie prima della caduta. Al momento dell’incidente erano presenti nell’appartamento la madre e il fratellino, che non si sono però accorti di nulla.

L’impatto è stato in parte attutito dalla rampa di ingresso ai garage sotterranei, inclinata, su cui si affaccia la finestra dell’appartamento. Qui la ragazzina è stata trovata, dolorante ma cosciente, da una persona che vive nello stesso palazzo, ed è stata subito soccorsa.

Roberta Davi

Mariangela Celiberti