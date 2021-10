Amore, quello per la vita, è la motivazione unica del Premio Buona Sanità in Tour, giunto quest’anno alla XXIII edizione.

La Conferenza stampa di presentazione si terrà venerdì 22 ottobre ore 12.00, nella sede dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Napoli, in via Riviera di Chiaia 9/c.

Sarà presieduta dal Presidente dell’Ordine , Dr. Bruno Zuccarelli, con gli interventi del Dr. Pasquale Di Girolamo Faraone, Direttore Sanitario Ospedale dei Colli, del Dr. Franco Ionna Oncologo “Fondazione Pascale”, del Prof. Fortunato Ciardiello Direttore Oncoematologia Università Vanvitelli, dell’Avv. Luigi Stefano Sorvino, Direttore Generale dell’Arpac, Dr.ssa Monica Vanni Direttore Sanitario ASL NA 2, Dr. Pietro Rinaldi Direttore del Servizio Ispettivo Aziendale ASL NA 2 e il Direttore Sanitario dell’ASL NA 3 Dr. Gaetano D’Onofrio.

Ad essere premiati autorevoli professionalità dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione Pascale”, rappresentanti della “Pastorale della Salute”, nonché i Carabinieri del VII Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano.

Premiate anche Aziende del Settore Sanitario, Associazioni Internazionali per la protezione “dei diritti umani”, certificate dal marchio “Buona Sanità” e la MSC Crociere per aver istituito una task force interfunzionale per la sicurezza in Sanità.

La Dr. Maria Rosaria Rondinella Presidente dell’Associazione, insieme al Comitato Tecnico Scientifico, hanno deliberato il “Premio Buona Sanità in Tour”: quest’anno il Premio raggiunge i Premiati, attraverso un percorso itinerante che vedrà diverse strutture sanitarie nazionali coinvolte in questo progetto.

La cerimonia di consegna dei Premi Buona Sanità in Tour avverrà lunedì 25 ottobre 2021 a bordo della Nave Crociere MSC SEASHORE, ormeggiata nel porto di Napoli.

© Riproduzione riservata

Redazione