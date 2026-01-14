A tredici giorni dal 27 gennaio, il Giorno della Memoria si avvicina in un clima mai così controverso. Dopo due anni di forte impennata degli episodi di antisemitismo — con un aumento stimato del 450% in Italia nell’ultimo anno — alcune comunità ebraiche e associazioni, come Setteottobre, hanno annunciato che non prenderanno parte alle manifestazioni ufficiali. Un segnale forte, che denuncia l’impossibilità di “cancellare con un colpo di spugna, o di cipria”, una deriva che continua a preoccupare. In questo contesto, il Partito Liberaldemocratico guidato da Luigi Marattin ha indetto una conferenza stampa dal titolo “Contrasto all’antisemitismo in Italia. Le proposte del Partito Liberaldemocratico”. L’obiettivo è chiaro: chiedere che entro il 27 gennaio 2026 il Parlamento approvi una legge organica contro l’antisemitismo, facendo convergere il ddl Delrio e quello presentato dal centrodestra, firmato da Maurizio Gasparri e altri, in un testo unitario, chiaro e incisivo.

«Noi siamo a favore del ddl Delrio e consideriamo pretestuose le polemiche delle settimane scorse», ha dichiarato Marattin. Il testo, infatti, adotta la definizione internazionale di antisemitismo formulata dall’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), secondo cui l’antisemitismo è “una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei” e che si manifesta attraverso atti verbali e fisici diretti contro persone, istituzioni e proprietà ebraiche. Secondo il segretario del PLD, il dibattito si sta muovendo su un terreno “scivoloso”, in cui – in tempi di trumpismo e vancismo – qualcuno tenta di far passare l’idea che la libertà coincida con la possibilità di dire qualsiasi cosa, incluse fake news e discorsi d’odio. «Non è così», ha sottolineato Marattin, respingendo l’accusa che una legge contro l’antisemitismo possa limitare la libertà di parola. «Si tratta piuttosto di un tentativo, spesso interessato, di difendere chi ha convenienza a spargere odio». Per i liberaldemocratici, la difesa dei valori delle democrazie liberali richiede un impegno senza ambiguità: «Occorre fare whatever it takes, in Italia come a Caracas o a Teheran, per difendere questi princìpi», ha ribadito Marattin, ricordando come la definizione IHRA fosse condivisa senza problemi da tutte le forze politiche fino a pochi anni fa.

Il percorso parlamentare è entrato in una fase decisiva. L’ultimo passaggio sono state le audizioni di sei esperti – dopo quelli già auditi nelle settimane precedenti – tra cui il professor Simone Oggionni, il presidente dell’associazione Sinistra per Israele, Emanuele Fiano, la professoressa Anna Foa e il professor Nicola Perugini, nell’ambito di un ddl Delrio già incardinato. Per Marattin, non arrivare a una legge entro il Giorno della Memoria sarebbe «scandaloso». E forse, aggiunge implicitamente, anche il continuo rinviare e dilatare il momento di affrontare seriamente il tema rischia di trasformarsi esso stesso in una forma di rimozione. Se non di antisemitismo.

Carola Causarano Classe 2002, mediatrice linguistica dalla penna obiettiva e tagliente. Sicula passata per l’Inghilterra, ma trapiantata a Siena. Appassionata di Palio, politica e polemiche.

© Riproduzione riservata

Carola Causarano