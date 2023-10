L’inizio di ottobre è già scandito da un’anomala ondata di calore con temperature elevate, tra i 30-33°C, che si protrarrà nei prossimi 10 giorni in tutta Italia, dal Nord al Sud. Si tratta di una situazione preoccupante e inusuale, soprattutto nel Centro-Nord del Paese: un’ulteriore traccia dell’estremo Riscaldamento Globale.

La condizione che si riflette nell’Ottobrata Romana, tradizionalmente associata al periodo delle vendemmie, oggi si estende su tutto il territorio, dalle Alpi alla Sicilia, con temperature estive che interessano anche la Pianura Padana e soprattutto la Toscana. A livello locale, è però opportuno segnalare un piccolo disturbo previsto tra oggi e domani: nuvole sulla Liguria e sul Triveneto con qualche rovescio a ridosso delle Alpi orientali. Giovedì è invece atteso l’Anticiclone Apollo, che porterà caldo africano durante il weekend del 7-8 ottobre.

Le previsioni nel dettaglio

Martedì 3. Al nord: soleggiato salvo addensamenti su Liguria e Triveneto, dalla sera piovaschi sui rilievi del Nord-Est. Al centro e al sud: bel tempo prevalente, sole e caldo estivo.

Mercoledì 4. Al nord: instabile sul Triveneto con alcune piogge o temporali, tante nubi altrove. Al centro e al sud: bel tempo prevalente, sole e caldo estivo.

Giovedì 5. Al nord: cielo a tratti nuvoloso. Al centro e al sud: bel tempo prevalente, sole e caldo estivo

Il persistente caldo, in questo periodo dell’anno, non è una novità. Soltanto 12 mesi fa era stata coniata l’espressione “novembrata” per descrivere l’anomalia d’autunno. E Oltre all’Italia, anche altre parti d’Europa stanno registrando temperature record per il mese di ottobre.

In Spagna si superano i 38 gradi, in Francia i 35°C, e si registrano 25-26 gradi dall’Inghilterra ai Paesi Bassi, al Belgio, e localmente anche in Germania, Svizzera ed Austria. Le previsioni indicano un’estensione di questa anomala ondata di calore per i prossimi 3 mesi in tutta Europa, con temperature medie superiori di 2-3°C fino al Polo Nord.

