Un principio di incendio che avrebbe potuto causare diversi danni oltre che feriti e intossicati: per fortuna si è risolto in breve tempo e senza conseguenze grazie all’intervento della Polizia locale di Roma.

Sono stati proprio alcuni agenti del I gruppo ‘Ex Prati’ ad accorgersi del fumo proveniente dalle finestre di un appartamento in via del Falco, nel quartiere Prati, evitando quindi il peggio.

I fatti

Questa mattina, intorno alle ore 8.00, la Polizia locale si è immediatamente attivata per far evacuare l’immobile alla vista del fumo, accertandosi che all’interno dell’edificio non fosse rimasto nessuno dei residenti.

Allertati i Vigili del Fuoco, oltre che il personale del 118 per tutti gli interventi del caso, in poco tempo è stato possibile ripristinare le condizioni di sicurezza. Al momento sono in corso ulteriori indagini in merito all’accaduto, in modo da riuscire a risalire a eventuali responsabilità.

Roberta Davi

Mariangela Celiberti