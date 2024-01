Colpita da un proiettile alla testa mentre festeggiava il Capodanno dentro casa con i parenti. È morta così, e non è la prima volta che accade, Concetta Russo, nata a Napoli l’1/7/1978. Era con i suoi affetti in una abitazione ad Afragola, comune alle porte di Napoli quando poco dopo la mezzanotte è stata ferita mortalmente.

I carabinieri della compagnia Vomero – allertati dal 112 – sono intervenuti nell’ospedale Cardarelli dove la donna è arrivata poco dopo l’una di notte. La vittima, 45enne di Afragola, poco prima era stata trasferita nel pronto soccorso da personale del 118 con una ferita da colpo d’arma da fuoco alla testa. Da una prima ricostruzione la donna sarebbe stata colpita da un proiettile vagante mentre festeggiava con i parenti all’interno di un’abitazione di Afragola a via Plebiscito 70. Attualmente la signora è in gravi condizioni e in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte dei carabinieri di Afragola e del nucleo investigativo di castello di Cisterna. Da ulteriori accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, sembrerebbe che il colpo esploso sia partito all’interno dell’appartamento. Rinvenuto e sequestrato un proiettile calibro 380 che era nell’abitazione. Le indagini proseguono e sono ancora in corso.

La donna lascia un marito e due figli maggiorenni.

Erano ad Afragola in vacanza.

Sempre a Napoli, una donna di 50 anni è giunta presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli per ferita da arma da fuoco al fianco, verosimilmente attinta da un proiettile vagante mentre si trovava sul ballatoio della propria abitazione.

Dinamica in fase di ricostruzione. Prognosi riservata.

Procedono UPGSP e Squadra Mobile

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo