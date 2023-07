Quattro persone sono rimaste ferita, nella tarda mattinata di lunedì 31 luglio, in un grave incidente avvenuto sulla Statale 100, tra Gioia del Colle (Bari) e Mottola (Taranto).

Nello schianto sono rimasti coinvolti un tir e tre auto. Sul posto, sono presenti le Forze dell’Ordine e le ambulanze del 118. Sono intervenuti inoltre gli operatori dell’Anas. La Statale 100 è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni.

La circolazione pertanto al momento risulta deviata in direzione Taranto verso lo svincolo A14 (km 40,000 “Gioia del Colle”), e in alternativa la direzione prosegue lungo la SP 239 Noci – SP 237 Mottola; in direzione Bari verso lo svincolo A14 (53,000 “San Basilio”) oppure all’altezza del km 60,300 verso la SP 237 Mottola – SP 239 Noci.

