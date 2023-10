Zaia: "Attendiamo dai soccorritori i numeri ufficiali della tragedia"

“Al momento non abbiamo numeri da dare, li daranno i sanitari nel momento in cui avremo un bilancio – riferisce all’all’Adnkronos il governatore del Veneto Luca Zaia – attendiamo dai soccorritori i numeri ufficiali della tragedia. Sono perennemente in contatto con loro, le prime notizie frammentarie che abbiamo avuto ci hanno preoccupato da subito in maniera importante”.

