Le stelle non sono mai state così vicine. Vicine per chi sogna di diventare un professionista nel settore dell’hospitality e ha iniziato a muovere i primi passi. Un sogno dai contorni reali grazie alla Fondazione Salvatore Leonessa, guidata dalla figlia Elena. La Fondazione con il suo progetto chance anche quest’anno ha assegnato 12 borse di studio per altrettanti stage retribuiti in sala o nelle cucine di alcuni degli hotel o ristoranti più prestigiosi della Campania.

Una chance che capita una volta nella vita. La possibilità di lavorare per tre mesi fianco a fianco con chef stellati, esperti sommelier e top manager in un’atmosfera costellata di stelle ed eccellenze del settore. Il concorso, arrivato alla sua terza edizione ed è riservato ai maturandi ed agli ex alunni del Telese ma anche ai giovani ischitani, dai 18 ai 28 anni di età, che abbiano maturato un’esperienza lavorativa nel campo della ristorazione. Chance 2022 mette in palio infatti borse di studio per stage nei ristoranti Danì Maison (Ischia, 2 stelle Michelin), Indaco della Regina Isabella (Ischia, 1 stella Michelin), Il Cappero (Vulcano, 1 stella Michelin), Il Comandante – Hotel Romeo (Napoli, 1 stella Michelin), L’Olivo – Capri Palace (Capri, 2 stelle Michelin), Rossellinis – Palazzo Avino (Ravello, 1 stella Michelin), Don Alfonso (Sant’Agata sui Due Golfi, 2 stelle Michelin), Caracol (Bacoli, 1 stella Michelin), Quinto Restaurant (Roma, 3 spicchi Gambero Rosso) sotto la guida di chef quali Nino Di Costanzo, Pasquale Palamaro, Andrea Migliaccio, Ernesto Iaccarino, Salvatore Bianco, Giuseppe Biuso, Giovanni Vanacore, Angelo Carannante e del pizza chef Ivano Veccia.

«La Fondazione Ing. Salvatore Leonessa è nata con l’intento di compiere qualcosa di importante per l’isola e la comunità dove la nostra famiglia ha trovato a partire dagli anni ‘50 la sua fortuna – racconta Elena Leonessa – I suoi fondatori Lina e Salvatore Leonessa hanno individuato, come migliore maniera per soddisfare questo obiettivo, favorire la formazione dei giovani ischitani più meritevoli. Su questo solco – aggiunge – si inserisce Chance, concorso che contribuisce alla formazione professionale per aspiranti chef e maître, rendendo loro immediatamente accessibili le migliori cucine e sale stellate, per favorire una brillante carriera professionale». Per dodici aspiranti professionisti dell’hotellerie ischitana si aprono quindi le porte delle strutture migliori del nostro territorio. Il consiglio? «Cercare di apprendere quanto più possibile non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano – suggerisce Elena Leonessa – Un grande chef o un grande maître diventano tali non solo perché sono bravi nel loro mestiere, ma anche perché sono capaci di creare una squadra, trasmettere la loro passione e la loro creatività». Lavorare fianco a fianco con chef stellati e professionisti alimenta il sogno di farcela… come? «Passione, perseveranza, curiosità, creatività, ottimismo e autocontrollo» conclude Elena Leonessa. E allora, puntate alla luna, mal che vada avrete vagabondato tra le stelle… Michelin!

Francesca Sabella Nata a Napoli il 28 settembre 1992, affascinata dal potere delle parole ha deciso, non senza incidenti di percorso, che sarebbero diventate il suo lavoro. Giornalista pubblicista segue con interesse i cambiamenti della città e i suoi protagonisti.

