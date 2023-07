Vladimir Putin non parteciperà al vertice Brics in programma il prossimo agosto a Johannesburg. A renderlo noto è la presidenza sudafricana attraverso Vincent Magwenya, portavoce del presidente Cyril Ramaphosa. La decisione di disertare il meeting della Russia con Brasile, India, Cina e Sud Africa era nell’aria, e arriva dopo i fatti dello scorso marzo, quando la Corte Penale Internazionale aveva emesso un mandato di arresto nei confronti del leader del Cremlino per il crimine di guerra di “deportazione di bambini ucraini” a seguito dell’invasione dell’Ucraina del febbraio 2022.

Il presupposto avrebbe di fatto obbligato le autorità del Sudafrica firmatarie dello Statuto di Roma – ad arrestare Putin una volta messo piede nel loro territorio. Poco dopo il mandato d’arresto, tuttavia, la ministra degli Esteri sudafricana Naledi Pandor aveva rassicurato Mosca, dichiarando che il suo governo avrebbe consultato Mosca prima di prendere in considerazione qualsiasi azione, con le Forze armate del Paese africano che avevano negato la volontà di disposto un arresto ai danni del presidente russo qualora fosse giunto in visita a Johannesburg. Le motivazioni spiegate dallo stesso presidente sudafricano: “La Russia ha chiarito che l’arresto del suo presidente in carica equivarrebbe a una dichiarazione di guerra. Sarebbe incoerente con la nostra Costituzione rischiare di coinvolgere il Paese in questa situazione”.

Non è la prima volta che le strade della Cpi e quelle del Sudafrica si intrecciano nell’ambito di un possibile arresto di un capo di Stato straniero. Episodio simile nel 2015, quando Pretoria non ottemperò al mandato di arresto emesso nei confronti dell’allora presidente sudanese Omar al Bashir, nonostante un’ordinanza del tribunale locale ne avesse ordinato l’arresto. Mosca sarà rappresentata dal ministro degli Esteri Sergey Lavrov.

