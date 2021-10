“I sogni non ci hanno fatto re, i draghi l’hanno fatto”. Poi effetti speciali, fuoco e grandi storie. Tutto questo c’è nel teaser di House of the Dragon, l’attesa serie tv prequel di Game of Thrones. I fan che avevano di game of Thrones ora hanno di cosa saziarsi per iniziare il conto alla rovescia. Una uscita che ha subito scatenato commenti sui social e una pioggia di “non vedo l’ora”. E dal teaser la serie tv in arrivo promette bene.

House of the Dragon è la serie basata sul libro “Fuoco e Sangue” (titolo originale: Fire and Blood) di George R.R. Martin arriva in Italia, in contemporanea con gli Stati Uniti, su Sky e NOW. Creato da George R. R. Martin e Ryan Condal per HBO, House of the Dragon è il prequel della famosa serie televisiva Game Of Thrones (conosciuta in Italia anche con il titolo de Il Trono di Spade), annunciato nell’ottobre del 2019, che racconta le vicende dei Targaryen.

La serie racconta la storia di Casa Targaryen e della guerra civile che divenne nota come Danza dei draghi. Lo show è composto di 10 episodi e debutterà in un non meglio precisato 2022. House of the Dragon: il prequel di GoT sui Targaryen debutterà a tre anni dalla fine della serie originale.

Nel cast di House of the Dragon troviamo: Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Steve Toussaint e Rhys Ifans. Sarà l’attore inglese Paddy Considine a portare in scena Re Viserys Targaryen nella serie House of the Dragon per HBO Max.

