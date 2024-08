L’Italia si è qualificata con il brivido, ma la 4×100 degli azzurri che a Tokyo aveva regalato l’oro Olimpico, proverà a difendere il titolo anche a Parigi. Erano stati Patta, Jacobs, Desulu e Tortu a scrivere la storia dell’atletica italiana, un quartetto spesso modificato nel corso di questi tre anni, visto che ai Mondiali di Budapest 2023 Rigali ha sostituito Desalu, mentre agli Europei di Roma 2024, lo stesso posto era stato preso da Melluzzo.

4×100, una finale raggiunta solo col ripescaggio, chi partecipata

Gli azzurri hanno raggiunto la finale per il rotto della cuffia. I ‘fantastici quattro’ sono stati ripescati come secondo miglior tempo complessivo, visto che in finale accedevano direttamente le prime tre squadre delle due semifinali e i primi due tempi più bassi. Melluzzo, Jacobs, Desalu e Tortu – hanno chiuso al quinto posto con il tempo di 38”07. Oltre all’Italia, ci saranno anche Usa, Gran Bretagna, Sudafrica, Cina, Francia, Canada e Giappone. Fuori a sorpresa la Jamaica.

Italia in seconda corsia, Jacobs: “Vogliamo la medaglia”

I nostri correranno in seconda corsia. “Il tempo? Va bene per andare in finale – ha detto Tortu, bisogna lottare per una medaglia e ce la metteremo tutta”. Jacobs non vede l’ora: “Sicuramente c’è tanto da sistemare, però abbiamo centrato l’obiettivo di entrare in finale. Sappiamo che possiamo rifinire tante cose e che possiamo correre forte. La seconda corsia non aiuterà tantissimo, ma potrà essere un punto di riferimento avere tutti davanti e cercare di andare a prenderli. Gli Stati Uniti sono una spanna sopra tutti anche con due non titolari, ma tutti gli altri non sono migliori di noi. Sono convinto che possiamo prendere una medaglia”. Gli Usa infatti restano un passo avanti, anche senza Lyles, oro nei 100 metri, bronzo nei 200 ma fermato da Covid.

Quando gareggia la staffetta 4×100 con Jacobs e Tortu

Il quartetto della finale sarà dunque composto con ogni probabilità da Melluzzo, Jacobs, Desalu e Tortu. Patta è stato l’unico presente in tutte e quante le formazioni degli ultimi tre anni, ma il riacutizzarsi di un infortunio patito in primavera lo ha costretto a lasciare il posto a Desalu, eliminato nella semifinale dei 200, ma pronto a prendere in mano il posto di terzo frazionista. Per Tortu ancora qualche dubbio: ha un fastidio al ginocchio, se dosevve dare forfait, il responsabile Filippo Di Mulo ripescherebbe Chituru Ali. La finale è in programma stasera alle ore 19.47, e sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 2.

