La Regione Campania ha approvato il nuovo calendario scolastico 2022/2023. Lo annuncia l’assessora all’Istruzione Lucia Fortini, come riportato dall’Agenzia Dire. Per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi le lezioni hanno inizio martedì 13 settembre 2022 e terminano sabato 10 giugno 2023 per un totale previsto di 203 giorni di lezione, ovvero di 202 giorni di lezione perchè la festività del Santo Patrono ricade di lunedì, in periodo di attività didattica. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano venerdì 30 giugno 2023.

Le festività nazionali, giornate in cui le scuole restano chiuse in tutta Italia:

1 novembre 2022: Tutti i Santi;

8 dicembre 2022: Immacolata concezione,

25 dicembre 2022: Natale;

26 dicembre 2022: Santo Stefano;

1 gennaio 2023: Capodanno;

6 gennaio 2023: Epifania;

9 aprile 2023: Pasqua

10 aprile 2023: Lunedì dell’Angelo;

25 aprile 2023: Festa della Liberazione;

1 maggio 2023: Festa del Lavoro;

2 giugno 2023: Festa nazionale della Repubblica

Tutti i possibili ponti 2022-23

Guardando il calendario 2022-23 ci sono alcune date possibili per legare giorni e pensare di fare ponte. Ovviamente tutto sarà a discrezione delle scuole. Di seguito le date più interessanti

il 1 novembre cade di martedì;

l’8 dicembre di giovedì;

il 6 gennaio di venerdì;

il 25 aprile di martedì;

il 1 maggio di lunedì;

il 2 giugno di venerdì.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

Elena Del Mastro