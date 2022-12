Sessanta giorni (circa) per tentare di mettere a segno i ‘colpi’ invernali nei negozi. Sono i due mesi a disposizione degli italiani per sfruttare i saldi invernali che inizieranno, con qualche eccezione, il prossimo 5 gennaio 2023.

Le date ufficiali sono state riportate oggi dalla Confcommercio, che ha comunicato dunque il via ad una stagione di spese che, pur nel periodo di grave incertezza economica che sta vivendo il Paese, resta sempre molto attesa.

Quanto alle date, si parte generalmente il 5 gennaio e si finisce dopo due mesi, approssimativamente. I primi ad iniziare saranno i commercianti (e i clienti) di Basilicata e Sicilia, quindi il resto d’Italia. Si chiude, come limite massimo, il 31 marzo.

Il calendario regione per regione

Abruzzo: 5 gennaio – 5 marzo

Basilicata: 2 gennaio – 3 marzo

Provincia di Bolzano: 5 gennaio – 18 febbraio

Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio

Campania: 5 gennaio – 2 aprile

Emilia Romagna: 5 gennaio – 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo

Lazio: 5 gennaio – 15 febbraio

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo

Marche: 5 gennaio – 1 marzo

Molise: 5 gennaio – 5 marzo

Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio

Sardegna: 5 gennaio – 5 marzo

Sicilia: 2 gennaio – 15 marzo

Toscana: 5 gennaio – 5 marzo

Provincia di Trento: 5 gennaio – 5 marzo

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo

Valle D’Aosta: 5 gennaio – 31 marzo

Veneto: 5 gennaio – 28 febbraio

I consigli

Quanto al metodo per fare un buon acquisito, i consigli sono quelli classici. A partire dall’informarsi bene sul prezzo iniziale dell’oggetto del desiderio pre-saldi, per capire se la percentuale di sconto sia reale. Accorgimenti sono da prendere anche sulla qualità del bene da acquistare, in particolare se si tratta di un capo di abbigliamento: attenzione dunque ad eventuali difetti e per questo lo scontrino va accuratamente conservato per la possibilità di fare un cambio, diritto innegabile anche in periodo di saldi.

Se invece si preferisce lo shopping online, un consiglio è quello di verificare l’affidabilità del sito sul quale si acquista, e prestare attenzione a sconti sin troppo vantaggiosi, che potrebbero nascondere truffe.

